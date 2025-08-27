DFB-Pokal: Bayern setzt sich gegen Wiesbaden durch

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Bayern hat sich in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Wehen Wiesbaden mit 3:2 durchgesetzt. Harry Kane traf doppelt (16., 90.+4), das dritte Tor steuerte Michael Olise bei (51.). Für die Hessen war Fatih Kaya mit einem Doppelpack erfolgreich (64., 70.).

Der Rekordmeister erwischte einen starken Start und ging früh durch Kane per Strafstoß in Führung. Trotz zahlreicher Chancen gelang vor der Pause kein weiterer Treffer. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Olise auf 2:0. Doch der Drittligist gab nicht auf: Kaya brachte die Gastgeber mit zwei Treffern innerhalb von sechs Minuten zurück ins Spiel. Danach entwickelte sich eine dramatische Schlussphase, in der Wiesbaden auf die Sensation hoffte. Erst tief in der Nachspielzeit köpfte Kane nach einer Flanke von Stanisic den späten Siegtreffer.

Die Bayern stehen damit in der zweiten Runde des DFB-Pokals, mussten aber länger zittern als erwartet. Wiesbaden verabschiedet sich trotz starker Leistung aus dem Wettbewerb.