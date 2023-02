Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Im Viertelfinale des DFB-Pokals trifft der FC Bayern München zu Hause auf den SC Freiburg. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Titelverteidiger RB Leipzig bekommt es demnach mit Borussia Dortmund zu tun, während Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin ran muss.

Der einzige verbliebene Zweitligist Nürnberg spielt gegen den VfB Stuttgart. Die Loskugeln wurden von der dreimaligen Nationalspielerin Jacqueline Meißner gezogen, Ziehungsleiter war DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Das Viertelfinale wird am 4. und 5. April ausgetragen, die Halbfinalpartien sollen am 2. und 3. Mai stattfinden. Das Finale im Berliner Olympiastadion stellt dann am 3. Juni den Abschluss der Saison dar.