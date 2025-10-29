Berlin (dts Nachrichtenagentur) – In der zweiten Runde des DFB-Pokals am Mittwochabend hat der SV Darmstadt 98 den FC Schalke 04 deutlich mit 4:0 geschlagen. Der FC Bayern München gewann gegen den 1. FC Köln mit 4:1 und der SC Freiburg setzte sich bei Fortuna Düsseldorf mit 3:1 durch. Nach einem Zwischenstand von 1:1 nach 90 Minuten ging das Spiel zwischen Union Berlin und Arminia Bielefeld in die Verlängerung.

Der Zweitligist aus Darmstadt fertigte den Tabellenführer der 2. Bundesliga deutlich ab. Hiroki Akiyama brachte die Lilien in der 23. Minute in Führung, Matej Maglica erhöhte in der 28. Minute. Nach der Pause traf Fraser Hornby in der 48. Minute zum 3:0, Bartosz Bialek machte in der 60. Minute den Kantersieg perfekt.

Der Rekordmeister aus München zog souverän ins Achtelfinale ein. Die Hausherren aus Köln gingen durch Ragnar Ache in der 31. Minute zunächst in Führung, doch die Gäste drehten die Partie noch vor der Pause. Luis Díaz glich in der 36. Minute aus, Harry Kane brachte die Bayern in der 38. Minute mit 2:1 in Front. In der zweiten Halbzeit erhöhte Kane per Kopf nach einer Ecke in der 64. Minute auf 3:1, bevor Michael Olise in der 72. Minute den Endstand markierte.

Der Bundesligist aus Freiburg benötigte einen Blitzstart, um in Düsseldorf zu bestehen. Igor Matanovic traf bereits während der ersten Minute zur Führung, Vincenzo Grifo erhöhte in der 6. Minute auf 2:0. Die Gastgeber kämpften sich durch Anouar El Azzouzi (20. Minute) zurück, doch Derry Scherhant sorgte in der Nachspielzeit (90.+3) für die Entscheidung zum 3:1-Endstand.