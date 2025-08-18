DFB-Pokal: Hertha BSC siegt im Elfmeterschießen gegen Münster

Münster (dts Nachrichtenagentur) – Hertha BSC hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster im Elfmeterschießen durchgesetzt.

In einem spannenden Duell, das nach 120 Minuten torlos endete, bewiesen die Berliner die besseren Nerven vom Punkt. Sebastian Gronning, Maurice Krattenmacher, Mickael Cuisance, Leon Jensen und Fabian Reese verwandelten ihre Elfmeter für Hertha sicher. Auf der anderen Seite scheiterte Babis Makridis für Münster am Querbalken, was letztlich den Unterschied ausmachte.

Das Spiel begann mit einem furiosen Start der Münsteraner, die in der ersten Halbzeit zahlreiche Chancen hatten, jedoch an Hertha-Torwart Ernst scheiterten. Besonders Marvin Schulz und Etienne Amenyido sorgten für Gefahr, konnten aber den Ball nicht im Netz unterbringen. Hertha zeigte sich in der Defensive anfällig und konnte nur selten für Entlastung sorgen. In der zweiten Halbzeit und der Verlängerung blieb das Spiel ausgeglichen, ohne dass eine der beiden Mannschaften den entscheidenden Treffer erzielen konnte.

Im Elfmeterschießen behielten die Berliner die Oberhand. Lars Lokotsch und Simon Scherder trafen für Münster, doch die vergebene Chance von Makridis besiegelte das Pokalaus für die Gastgeber. Hertha BSC kann somit weiter vom fernen Finale im heimischen Olympiastadion träumen, während Preußen Münster sich auf die Liga konzentrieren muss.