Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die mögliche Wiederwahl von UEFA-Präsident Aleksander Čeferin im kommenden Jahr unterstützen. Das DFB-Präsidium habe dies am Dienstag einstimmig beschlossen, teilte der Verband mit. „Aleksander Čeferin hat sich in dieser Rolle profiliert und den europäischen Fußball sicher durch herausfordernde Krisen wie die Corona-Pandemie geführt“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Man begrüße auch ausdrücklich seine ablehnende Haltung zur Gründung einer europäischen Super League. „Der DFB hat volles Vertrauen in sein Handeln und in ihn als Person.“ Bis Anfang Januar 2023 hat noch jeder UEFA-Mitgliedsverband die Möglichkeit, Kandidaten für die Wahlen zu nominieren. Um zugelassen zu werden, muss ein Kandidat von mindestens drei UEFA-Mitgliedsverbänden vorgeschlagen werden. Die Wahl soll dann beim UEFA-Kongress im April 2023 in Lissabon stattfinden. Der Slowene Čeferin führt den europäischen Fußballverband seit 2016.