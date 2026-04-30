Close Menu

    DGB enttäuscht über Verwendung von Sondervermögen » Nachrichten

    News Redaktion
    DGB-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: DGB-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat sich der Kritik von Ökonomen an der Verwendung des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität angeschlossen. Wirtschaftswissenschaftler hatten Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) einen Verschiebebahnhof vorgeworfen, mit dem Haushaltslücken gestopft würden, statt Investitionen zu finanzieren.

    Deutschlands oberste Gewerkschafterin äußerte nun ähnliche Zweifel. Es zeichne sich nicht ab, dass diese 500 Milliarden tatsächlich vollständig in zusätzliche Investitionen gingen, sagte Fahimi der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstagausgabe). "Wir sind enttäuscht." Dabei habe der DGB das Sondervermögen eigentlich als Durchbruch gesehen, um den Investitionsstau aufzulösen, so Fahimi.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar