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    DGB: Piel kritisiert Erhöhung der Pflegebeiträge für Kinderlose » Nachrichten

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    Anja Piel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Anja Piel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Pläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), im Rahmen der Pflegereform die Beiträge für Kinderlose zu erhöhen, scharf kritisiert.

    "Kinderlose zum wiederholten Male mit höheren Beiträgen dafür bestrafen zu wollen, dass sie - aus welchen Gründen auch immer - keine Kinder haben, löst die strukturellen Probleme der Pflegeversicherung absehbar nicht", sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgabe).

    Kinderlose Menschen würden ohne Not diskriminiert, beklagte sie. "Pflege muss bezahlbar werden und darf nicht länger zu Altersarmut führen, dafür müssen Pflegebedürftige endlich von steigenden Eigenanteilen entlastet werden", forderte Piel. Leistungskürzungen lösten das Reformversprechen nicht ein, so die Gewerkschafterin.

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