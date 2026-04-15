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    DGB ruft Merz zu Benzingipfel mit Ölkonzernen auf » Nachrichten

    News Redaktion
    Bundeskanzleramt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Bundeskanzleramt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) befürchtet, dass die Mineralölkonzerne die geplante Energiesteuersenkung nicht komplett an die Verbraucher weitergeben, und fordert deshalb einen Ölpreisgipfel bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Merz solle die Chefs der Mineralölkonzerne ins Kanzleramt einladen, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell der "Bild" (Mittwochausgabe).

    "Der Tankrabatt muss vollständig bei den Autofahrern und Betrieben ankommen. Der Bundeskanzler muss den Mineralölkonzernen unmissverständlich klarmachen: Schluss mit den Tricksereien", so Körzell. Da müsse sichergestellt werden, dass die Entlastung bei den Autofahrern ankomme.

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