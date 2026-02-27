Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Diäten der 630 Bundestagsabgeordneten werden zum 1. Juli 2026 deutlich angehoben.

Wie die "Bild" (Samstagsausgabe) schreibt, steigen die Gehälter um 4,2 Prozent. Das entspricht einem Plus von 497 Euro im Monat. Die Höhe ergibt sich aus neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur Lohnentwicklung.

Für die Abgeordneten bedeutet das: Ihre steuerpflichtigen Bezüge von bisher 11.833,47 Euro im Monat legen ab Jahresmitte auf rund 12.330 Euro zu. Es ist die dritte deutliche Diätenerhöhung seit 2022. Im Vorjahr waren die Abgeordnetenbezüge um 5,4 Prozent erhöht worden, 2023 sogar um sechs Prozent.