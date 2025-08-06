Diesel günstiger – Benzinpreis stagniert

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Der Dieselpreis in Deutschland ist zuletzt im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Auswertung des ADAC der Kraftstoffpreise. Ein Liter Diesel kostet demnach derzeit im Schnitt 1,605 Euro und ist damit genau einen Cent günstiger als in der Vorwoche.

Der Benzinpreis hingegen ist unverändert. So kostet ein Liter Super E10 wie in der vergangenen Woche 1,668 Euro. Dabei ist der Ölpreis im selben Zeitraum deutlich gesunken. Lag Brent-Öl vor Wochenfrist noch bei einem Preis von über 72 US-Dollar je Barrel, rutschte er zuletzt um gut vier Dollar auf rund 68 US-Dollar ab. An dem Preisrückgang bemessen, hätte auch der Preis für Benzin laut ADAC sinken müssen.

Nach Einschätzungen des ADAC ist auch der Dieselpreis deutlich überteuert, da der Abstand zum Super-E10-Preis nur bei 6,3 Cent liegt.