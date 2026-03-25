München (dts Nachrichtenagentur) - Der Preis für Diesel-Kraftstoff in Deutschland ist im Wochenvergleich erneut massiv gestiegen. Laut ADAC kostete ein Liter Diesel im bundesweiten Durchschnitt am Dienstag 2,288 Euro, was einem Anstieg von 12,6 Cent gegenüber der Vorwoche entspricht. Der Preis für Super E10 erhöhte sich um 3,2 Cent auf durchschnittlich 2,074 Euro pro Liter.

In der vergangenen Woche erreichten die Preise beider Kraftstoffsorten ihre Jahreshöchststände. Super E10 kostete am Freitag 2,086 Euro, während Diesel am Montag im Durchschnitt 2,310 Euro erreichte. Der ADAC führte die Preissprünge auf den gestiegenen Ölpreis infolge des Kriegs im Iran zurück, der die Golfregion beeinflusst. Der Preis für Brent-Öl notierte zwischenzeitlich über 110 US-Dollar, fiel jedoch kürzlich unter 100 US-Dollar.

Der ADAC fordert erneut eine vorübergehende Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe, um Autofahrer zu entlasten. Diesel könnte auf den EU-Mindeststeuersatz für Energie gesenkt werden, was eine Entlastung von etwa 15 Cent pro Liter bedeuten würde. Eine weitere Maßnahme, das sogenannte Österreich-Modell, soll ab dem 1. April eingeführt werden. Dabei dürfen die Spritpreise nur einmal täglich angehoben, jedoch beliebig oft gesenkt werden.