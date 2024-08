Dieselpreis sinkt auf Jahrestiefststand

München (dts Nachrichtenagentur) – Die Kraftstoffpreise an den deutschen Tankstellen sind innerhalb einer Woche deutlich gesunken und haben damit einen neuen Jahrestiefstand erreicht. Der Preis für einen Liter Super E10 ging um 2,5 Cent zurück und rangierte am Dienstag im bundesweiten Schnitt bei 1,751 Euro, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte.

Noch etwas stärker fällt demnach der Preisrückgang beim Diesel aus: Ein Liter kostete im Mittel 1,627 Euro, das ist ein Minus von 2,9 Cent. Diesel erreichte damit einen neuen Jahrestiefststand.

Verantwortlich für den Rückgang seien insbesondere die ebenfalls rückläufigen Rohölnotierungen. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostete zuletzt knapp 81 US-Dollar, nach rund 84 Dollar in der Vorwoche. Laut ADAC befindet sich der Benzinpreis derzeit auf einem angemessenen Niveau. Diesel ist nun um 12,4 Cent billiger als Super E10. Das Preissenkungspotenzial beim Selbstzünderkraftstoff sei damit nach wie vor erheblich, schließlich sei die Steuer auf Diesel gut 20 Cent niedriger als auf Benzin.

Der ADAC empfiehlt den Autofahrern, abends zum Tanken zu fahren. Demnach seien zwischen 19 und 20 Uhr sowie zwischen 21 und 22 Uhr die Preise im Tagesverlauf am niedrigsten, morgens um 7 Uhr dagegen sechs bis sieben Cent höher. Zudem rät der ADAC, nach Möglichkeit Autobahntankstellen zu meiden. Dort zahlten die Verbraucher rund 40 Cent je Liter mehr als an Tankstationen abseits der Autobahn.