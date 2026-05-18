Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In Berlin ist am Montag die Digitalmesse Republica gestartet. Die Konferenz befasst sich mit den Bereichen Netzkultur, Netzpolitik und soziale Medien - und in diesem Jahr steht die Solidargemeinschaft im Fokus.

Unter dem Motto "Never gonna give you up" soll es unter anderem darum gehen, einen Gegenentwurf für Zeiten zu präsentieren, in denen Algorithmen Meinungen formen, Plattformen Politik machen, Aufmerksamkeit zur Währung geworden ist und Künstliche Intelligenz die Wirklichkeit zunehmend mitgestaltet. Es gehe um einen Appell, an der Idee der Solidargemeinschaft festzuhalten, sich nicht gegeneinander ausspielen zu lassen, so die Veranstalter.

Die Republica läuft bis Mittwoch und gilt auch als "Klassentreffen" der "Digitalen Bohème". Dabei werden namhafte Redner aus dem Digitalbereich, aber auch aus Politik und Wirtschaft erwartet. Das erste Mal fand die Messe im Jahr 2007 statt, seitdem wird sie jährlich in Berlin abgehalten.