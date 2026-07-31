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    Dobrindt kündigt Verlängerung der Grenzkontrollen an » Nachrichten

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    Deutsche und polnische Grenzkontrolle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Deutsche und polnische Grenzkontrolle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der sich zuspitzenden Lage in der spanischen Exklave Ceuta fordert Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) den Rücktransport der Flüchtlinge nach Marokko und kündigt eine weitere Verlängerung der Kontrollen an deutschen Grenzen an.

    "Spanien muss umgehend dafür sorgen, dass der europäische Außengrenzschutz gewährleistet ist und die illegalen Migranten umgehend nach Marokko zurückgebracht werden", sagte er der "Bild" (Samstagsausgabe). "Die Situation in Ceuta verdeutlicht die volatile Lage bei der illegalen Migration."

    Er wolle die "Erfolge beim Zurückdrängen der illegalen Migration" erhalten und weiter ausbauen, fügte der Minister hinzu. Aus diesem Grund will er die Kontrollen an den deutschen Landesgrenzen verlängern. "Flexible und angepasste Binnengrenzkontrollen müssen weiterhin aufrechterhalten werden. Wir werden die Möglichkeit der Binnengrenzkontrollen über den September hinaus verlängern", sagte Dobrindt.

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