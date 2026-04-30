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    Dobrindt unterstützt Aigner als Bundespräsidentin » Nachrichten

    News Redaktion
    Ilse Aigner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Ilse Aigner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) unterstützt Überlegungen, die CSU-Politikerin Ilse Aigner zur nächsten Bundespräsidentin zu wählen. Das sei "eine Überlegung, die man fortsetzen kann", sagte Dobrindt dem "Spiegel".

    "Das ist ein Modell und eine Variante. Ich kann mir das vorstellen", sagte Dobrindt. Zuletzt hatte CSU-Chef Markus Söder die Parteifreundin Aigner als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin ins Spiel gebracht.

    Die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier wird im kommenden Frühjahr von der Bundesversammlung gewählt.

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