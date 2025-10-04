Close Menu

    Dobrindt will neuen Anlauf für Asylzentren in Drittstaaten » Nachrichten

    News Redaktion
    Alexander Dobrindt am 01.10.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Alexander Dobrindt am 01.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will auf dem für heute (Samstag) angesetzten „Munich Migration Meeting“ für die Errichtung von Asylzentren außerhalb der EU werben. Er wolle EU-Mitgliedstaaten, die das Konzept unterstützen, eine gemeinsame Umsetzung vorschlagen, sagte Dobrindt der „Bild“ (Samstagausgabe).

    „Europa braucht Klarheit, Konsequenz und Kontrolle in der Migrationspolitik“, sagte Dobrindt der „Bild“: „Mit den `Return Hubs` gehen wir innovative Wege. Das Signal ist klar: Wer kein Bleiberecht hat, muss Europa verlassen.“ Offen ließ der CSU-Politiker, welche Staaten aus seiner Sicht für Asylzentren in Drittstaaten infrage kommen.

