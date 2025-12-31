New York (dts Nachrichtenagentur) - Genau wie im Vorjahr haben die US-Börsen auch 2025 am letzten Handelstag des Jahres nachgelassen - auf Jahressicht jedoch ein klares Plus verbucht. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.063,29 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag, aber ein Jahresplus von 13 Prozent. Im letzten Jahr hatte der Dow ebenfalls um rund 13 Prozent zugelegt.

Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit 6.845,50 Punkten 0,7 Prozent im Minus gegenüber dem Vortag, auf Jahressicht aber etwa 16 Prozent höher, nach 23 Prozent im Vorjahr. Und die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 am Ende mit 25.249,85 Punkten 0,8 Prozent schwächer als am Vortag, aber rund 20 Prozent höher als am Ende des letzten Jahres. 2024 betrug das Jahresplus 25 Prozent.

Der Goldpreis, der in diesem Jahr von Rekord zu Rekord geeilt und rund 64 Prozent zugelegt hat, zeigte sich im Tagesverlauf ebenfalls etwas schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.312 US-Dollar gezahlt (-0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 118,00 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 60,85 US-Dollar, das waren 48 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags - und etwa 20 Prozent weniger als zu Jahresbeginn.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1748 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8512 Euro zu haben. Auf Jahressicht hat der Dollar gegenüber dem Euro etwas 14 Prozent verloren, vor einem Jahr waren die beiden Währungen fast gleich viel wert.