Hersbruck (dts Nachrichtenagentur) - In einem Einfamilienhaus in Pommelsbrunn im mittelfränkischen Landkreis Nürnberger Land, sind am Sonntag drei Menschen tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei Mittelfranken mit.

Eine Zeugin hatte am Vormittag den Verdacht auf ein Tötungsdelikt gemeldet. Die alarmierten Streifen der Polizeiinspektionen Hersbruck, Lauf an der Pegnitz und Altdorf bei Nürnberg fanden gegen 11:20 Uhr die drei Leichen. Die Feuerwehr sperrte den Tatort weiträumig ab. Neben Rettungsdienst und Notarzt rückten auch Einsatzkräfte der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) an.

Bei den Toten handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 51-jährigen deutschen Mann, eine 51-jährige deutsch-griechische Frau und deren 10-jährige deutsche Tochter. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es keine Hinweise auf einen weiteren Täter. Die Mordkommission führt die Ermittlungen in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.