    Nachrichten

    Drei Tote nach Frontalzusammenstoß auf B9 in Rheinland-Pfalz

    News Redaktion
    Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Römerberg (dts Nachrichtenagentur) – Auf der Bundesstraße 9 zwischen Schwegenheim und Römerberg in Rheinland-Pfalz hat sich in der Nacht zu Sonntag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Eine 64-jährige Frau aus Oberderdingen befuhr die B9 aus Richtung Germersheim kommend in falscher Richtung und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, teilte die Polizei mit.

    Bei dem Unfall gegen 23:40 Uhr gerieten beide Fahrzeuge in Brand. Die 64-Jährige sowie der 24-jährige Fahrer des anderen Wagens und eine 21-jährige Mitfahrerin starben noch an der Unfallstelle. Eine weitere 20-jährige Insassin wurde schwer verletzt. Die B9 musste bis 5:00 Uhr für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

    Die Polizeiinspektion Speyer und die Staatsanwaltschaft Frankenthal haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

    Avatar-Foto

