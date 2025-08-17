Drei Tote nach Frontalzusammenstoß auf B9 in Rheinland-Pfalz

Römerberg (dts Nachrichtenagentur) – Auf der Bundesstraße 9 zwischen Schwegenheim und Römerberg in Rheinland-Pfalz hat sich in der Nacht zu Sonntag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Eine 64-jährige Frau aus Oberderdingen befuhr die B9 aus Richtung Germersheim kommend in falscher Richtung und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, teilte die Polizei mit.

Bei dem Unfall gegen 23:40 Uhr gerieten beide Fahrzeuge in Brand. Die 64-Jährige sowie der 24-jährige Fahrer des anderen Wagens und eine 21-jährige Mitfahrerin starben noch an der Unfallstelle. Eine weitere 20-jährige Insassin wurde schwer verletzt. Die B9 musste bis 5:00 Uhr für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Die Polizeiinspektion Speyer und die Staatsanwaltschaft Frankenthal haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.