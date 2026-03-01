Washington (dts Nachrichtenagentur) - Im Rahmen des Militäreinsatzes gegen den Iran sind drei US-Soldaten getötet worden. Das teilte das Pentagon am Sonntag mit. Fünf weitere Soldaten wurden demnach schwer verwundet. Mehrere andere erlitten leichte Splitterverletzungen und Gehirnerschütterungen.

Die Kampfhandlungen dauerten an, und die Reaktion der US-Streitkräfte sei im Gange, hieß es weiter. Die Situation sei dynamisch, und aus Rücksicht auf die Familien würden weitere Informationen, einschließlich der Identitäten der gefallenen Soldaten, erst 24 Stunden nach Benachrichtigung der nächsten Angehörigen bekannt gegeben.

Es war unklar, wie die Soldaten ums Leben kamen. Iran hatte als Vergeltung für US- und israelische Angriffe seit Samstag US-Militärbasen in der Region angegriffen. Präsident Donald Trump warnte in einer Videoerklärung am frühen Samstagmorgen, dass US-Truppen während der Operation getötet werden könnten.