Close Menu

    Dröge kritisiert Klimapolitik der Regierung als "zukunftsvergessen" » Nachrichten

    News Redaktion
    Katharina Dröge am 29.11.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Katharina Dröge am 29.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisiert die Ankündigung der Bundesregierung, das europäische Verbrenner-Aus lockern zu wollen.

    Dem Fernsehsender Phoenix sagte sie am Samstag: "Wir haben diese Woche erlebt, dass die Koalition gesagt hat, Klimaschutz interessiert uns wirklich gar nicht." Die schwarz-rote Regierungskoalition stelle mit dem Verbrenner-Aus "auf europäischer Ebene zentrale Klimaschutzentscheidungen" infrage. "Das ist aus meiner Sicht eine zukunftsvergessene Politik."

    Dröge erklärte, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sei "der falsche Bundeskanzler" und er mache "die falsche Politik". Das zeige sich auch beim "Chaos über die Rente, wo die Koalition sich vollständig zerlegt hat". Das schaffe "eine Art von Verunsicherung im Land, die ich für fatal halte", so Dröge.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar