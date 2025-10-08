Close Menu

    Dröge kritisiert SPD für Rücknahme von Einbürgerungsreform » Nachrichten

    News Redaktion
    Reisepass (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Reisepass (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat die SPD wegen der geplanten Abschaffung von schnellen Einbürgerungen für besonders gut integrierte Ausländer heftig kritisiert. „Dass ausgerechnet die SPD ihre eigene Reform kassiert, zeigt vor allem eines: fehlendes Rückgrat und politische Orientierungslosigkeit“, sagte Dröge am Mittwoch dem Nachrichtenportal „T-Online“ über den einstigen Koalitionspartner.

    Dröge sieht in dem Schritt ein „fatales Signal für die Wirtschaft und für das Einwanderungsland Deutschland“. In Zeiten des internationalen Wettbewerbs um die klügsten Köpfe brauche Deutschland Offenheit, nicht Ausgrenzung, so die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag.

    Sie verteidigte die Reform der Ampelregierung. Diese habe das Land für qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland attraktiver gemacht. „Wer diesen Fortschritt nun zurückdreht, schadet der eigenen Wirtschaft und der Zukunftsfähigkeit des Landes“, so Dröge.

    Die Grünen-Politikerin wirft der Union vor, „Politik auf dem Rücken von Menschen mit Migrationshintergrund“ zu machen. Das schade am Ende allen. „Die Union tut so, als wolle sie der Wirtschaft helfen, trifft aber ideologisch getriebene Entscheidungen, die den wirtschaftlichen Interessen diametral entgegenstehen“, sagte Dröge.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar