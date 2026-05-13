Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, hat Zweifel geäußert, dass die schwarz-rote Koalition noch drei Jahre hält.

"Bei Friedrich Merz stelle ich fest: Der kann das handwerklich nicht als Kanzler", sagte sie der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv am Mittwoch. "Diese ganze Methode, mit der er arbeitet, die ist gescheitert. Immer mit Basta und Ansagen zu arbeiten, Fristen zu setzen, die er selber nicht halten kann."

Damit nehme er offensichtlich nicht einmal seine eigene Regierung und die eigenen Ministerpräsidenten mit. Merz müsse sich fundamental überlegen, was er anders machen könne, um die Koalition zu stabilisieren.

"Ich weiß nicht, ob diese Regierung das schafft über die gesamte Legislaturperiode. Wenn Friedrich Merz als Kanzler das selber schon so anzählt, dann ist sie wackelig", so Dröge weiter. Für die Demokratie wünsche sie sich, dass sie es hinkriegen.