    Dröge wirft AfD Provokationen und "Selbstmitleid" vor » Nachrichten

    Foto: Katharina Dröge neben AfD-Abgeordneten, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, wirft der AfD vor, im Bundestag immer offensiver zu provozieren und sich als Opfer zu inszenieren.

    Der "Bild" (Samstagausgabe) sagte Dröge, die AfD-Abgeordneten legten es "darauf an, Bundestagsdebatten zu stören und dabei Ordnungsrufe zu provozieren. Anschließend inszenieren sie sich mit selbstmitleidigem Gejammer." Das gehöre zum "Drehbuch", sagte Dröger.

    Die Strategie der AfD sei offensichtlich. "Darauf sollte niemand reinfallen", betonte Dröge. Zur Zunahme von Ordnungsrufen für AfD-Abgeordnete sagte Dröge, darüber "entscheidet das Präsidium des Bundestags".

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

