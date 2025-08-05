Ducksch vor Wechsel zu Birmingham City

Bremen (dts Nachrichtenagentur) – Marvin Ducksch steht offenbar kurz vor einem Wechsel vom SV Werder Bremen zum englischen Zweitligisten Birmingham City. Wie der „Kicker“ am Dienstag berichtet, soll sich der 31 Jahre alte Stürmer bereits am Vormittag von seinen Mannschaftskollegen verabschiedet haben.

Der Wechsel nach England könnte demnach zeitnah vollzogen werden. „Es könnte mein letztes Spiel gewesen sein“, hatte Ducksch bereits im Mai nach dem letzten Bundesligaspiel in Heidenheim gesagt. Laut dem Bericht soll der Angreifer bei Birmingham City einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Die Ablösesumme soll bei rund zwei Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen liegen.

Der englische Traditionsklub wird unter anderem vom früheren NFL-Star Tom Brady unterstützt, der seit 2023 Minderheitseigentümer ist. Der Klub, der in der Vorsaison aus der dritten Liga aufstieg, hatte zuletzt massive Investitionen getätigt, um die Rückkehr in die Premier League zu forcieren.

Ducksch war 2021 von Hannover 96 zu Werder gewechselt und sich dort als treffsicherer Stürmer bewiesen. In der Aufstiegssaison 2021/22 erzielte er 20 Treffer, in den folgenden drei Bundesliga-Spielzeiten traf er insgesamt 32-mal. Wegen einer Wadenverletzung verpasste Ducksch die komplette Sommer-Vorbereitung. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining ist nicht geplant.