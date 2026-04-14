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    Durchbruch bei Sondierungen von Grünen und CDU in Baden-Württemberg » Nachrichten

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    Cem Özdemir und Manuel Hagel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Cem Özdemir und Manuel Hagel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Sondierungen von Grünen und CDU in Baden-Württemberg ist offenbar ein Durchbruch erzielt worden. Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und CDU-Landeschef Manuel Hagel sollen sich in der Nacht zu Dienstag auf einen Kompromiss geeinigt haben, wie der Südwestrundfunk (SWR) unter Berufung auf Parteikreise berichtet. Demnach sollen offizielle Koalitionsverhandlungen bald beginnen.

    Die Grünen hatten die Landtagswahl im Südwesten Anfang März knapp vor der CDU gewonnen, weshalb Özdemir das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen soll. Mit Blick auf die Mandate haben Grüne und CDU exakt die gleiche Zahl an Abgeordneten im Landesparlament. Die Koalitionsverhandlungen könnten sich entsprechend weiterhin schwierig gestalten.

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