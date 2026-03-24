Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - In einem fraktionsübergreifenden Aufruf haben Dutzende Abgeordnete die EU-Kommission aufgefordert, einen europäischen Sportpreis für herausragende Athleten der Olympischen und Paralympischen Spiele zu verleihen.

Eine europäische Würdigung dieser Athleten würde "die verbindende Wirkung des Sports betonen, den europäischen Gedanken stärken, jungen Menschen inspirierende Identifikationsfiguren auf europäischer Ebene aufzeigen und die Werte der Union sichtbar unterstreichen", heißt es in dem Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der von 30 EU-Abgeordneten unterzeichnet wurde und über welches das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtet.

"Eine Würdigung in Brüssel oder Straßburg, beispielsweise im Rahmen eines feierlichen Empfangs im Europäischen Parlament oder bei der Europäischen Kommission, würde ihre außergewöhnlichen Leistungen auch auf europäischer Ebene sichtbar anerkennen", heißt es weiter in dem Schreiben. "Dabei könnte eine eigenständige europäische Auszeichnung geschaffen und verliehen werden, etwa eine `Goldene Medaille des Europäischen Sports`."

Der Chef der deutschen Grünen im EU-Parlament, Erik Marquardt, sagte dem RND: "Sport verbindet Menschen über Grenzen hinweg, und genau diese verbindende Kraft sollte Europa stärker sichtbar machen." Er bekräftigte, dass die Athleten nicht nur ihre Nationen repräsentieren, sondern auch die gemeinsamen Werte Europas - von Fairness, Respekt, Inklusion bis hin zu Zusammenhalt. Eine europäische Ehrung wäre ein starkes Signal: Spitzenleistungen im Sport seien auch ein gemeinsamer Erfolg Europas. Gerade in Zeiten, in denen europäischer Zusammenhalt entscheidend sei, könne Sport ein kraftvolles Symbol für ein geeintes Europa sein.