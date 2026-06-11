Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagen rechnet damit, Elektroautos mit extrem kurzen Ladezeiten für den Massenmarkt Anfang der 2030er-Jahre anbieten zu können. Das sagte VW-Vertriebschef Martin Sander dem Podcast "Vorangedacht" des Nachrichtenportals "T-Online".

"Im Labor können wir das heute schon", sagte Sander. "Zu einem sehr hohen Preis für eine sehr exklusive Anzahl an Kunden werden wir das sehr bald können." Volkswagen wolle jedoch Fahrzeuge anbieten, die für viele Kunden interessant und erschwinglich seien. Da werde das Thema "Fünf Minuten von 10 auf 80 Prozent" möglicherweise noch ein bisschen dauern. Auf die Frage nach einem konkreten Zeitraum sagte Sander: "So Richtung Anfang des nächsten Jahrzehnts, wenn ich mich jetzt festlegen soll."

Der chinesische Hersteller BYD hatte kürzlich mit der "Flash-Charging-Revolution in Europa" Schlagzeilen gemacht. Demnach lassen sich die Akkus der E-Autos mit neuen, megawattstarken Ladestationen binnen fünf Minuten von 10 auf 70 Prozent laden. In neun Minuten soll es von 10 auf 97 Prozent funktionieren.

VW-Manager Sander sieht den Wendepunkt bei der Nachfrage nach Elektroautos jetzt gekommen. "Wir sind fast ein bisschen überrascht von der sehr starken Nachfrage nach Elektrofahrzeugen", die das Unternehmen derzeit vor allem in Deutschland beobachte, sagte er. Neben der Kaufprämie spiele dabei das Signal der Bundesregierung eine Rolle, dass Elektromobilität wichtig sei.

Zudem erreiche die Technologie nun den "Tipping Point". Immer mehr Menschen machten positive Erfahrungen mit Elektroautos und trügen diese weiter. "Kaum jemand, der mal in einem Elektroauto gefahren ist, will wieder zurück zu einem Verbrenner", sagte Sander.