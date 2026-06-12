Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Die Botschafter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens haben bei ihrem Besuch am Donnerstag im Moskauer Außenministerium Protest gegen russische Falschbehauptungen eingelegt. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Diplomatenkreise.

Demnach brachten der deutsche Diplomat Alexander Graf Lambsdorff und seine Amtskollegen Nicolas de Rivière und Nigel Casey gegenüber dem stellvertretenden russischen Außenminister Michail Galusin eine Demarche vor. Sie richtet sich gegen die von russischen Stellen verbreitete Behauptung, Frankreich und Großbritannien wollten die Ukraine atomar aufrüsten, um ihre Verhandlungsposition zu verbessern.

Diese Behauptungen hatten der russische Auslandsgeheimdienst SWR sowie die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, aufgestellt.