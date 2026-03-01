Close Menu

    E3 verurteilen iranische Raketenangriffe in der Region » Nachrichten

    Friedrich Merz am 01.03.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Berlin/Paris/London (dts Nachrichtenagentur) - Die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich haben die Raketenangriffe des Iran auf Länder in der Region als "wahllos und unverhältnismäßig" verurteilt. Diese Angriffe richteten sich auch gegen Staaten, die nicht an den ursprünglichen militärischen Operationen der USA und Israels beteiligt waren.

    Die E3-Staaten forderten am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung den Iran auf, die Angriffe sofort einzustellen. Sie kündigten an, Maßnahmen zu ergreifen, um ihre "Interessen" und die ihrer Verbündeten zu "verteidigen". Dazu könnten auch "notwendige" und "verhältnismäßige" militärische "Defensivmaßnahmen" gehören, um die Fähigkeit des Iran, Raketen und Drohnen abzufeuern, zu zerstören.

    Die E3-Staaten einigten sich darauf, in dieser Angelegenheit mit den USA und weiteren Verbündeten in der Region zusammenzuarbeiten, hieß es weiter.

