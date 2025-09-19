Ed Sheeran stürmt an Spitze der Album-Charts

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran steht mit seinem Album „Play“ neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Es ist bereits seine sechste Nummer-eins-Platte. Parallel sind drei Songs des Sängers im Single-Ranking vertreten: „Sapphire“ (16), „Azizam“ (20) und „Camera“ (neu auf 54).

Ihr zweites Charts-Gold nach „Clancy“ verpasst das Duo Twenty One Pilots derweil zwar; sie erreichen aber einen zweiten Platz. Jede Menge weiterer Neueinsteiger gesellen sich zu dem US-Alternative-Duo, darunter die Deathcore-Band Lorna Shore („I Feel The Everblack Festering Within Me“, vier), Liedermacher Heinz Rudolf Kunze („Angebot und Nachfrage“, fünf) und die 2016 verstorbene Musikikone David Bowie („I Can`t Give Everything Away (2002 – 2016)“, sechs).

Ein Ende des Hypes um den Netflix-Animationsfilm „K-Pop Demon Hunters“ ist unterdessen weiterhin nicht in Sicht – ganz im Gegenteil: Der Soundtrack verteidigt die Bronzemedaille der Album-Charts, der Sommerhit „Golden“ der fiktiven Girlgroup Huntr/X die Krone der Single-Charts. Rapper Pashanim ist mit „Erstersommerohnedich“ höchster Neuzugang in den Single-Charts auf Rang zwei.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.