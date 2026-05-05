Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ein Jahr nach Amtsantritt stößt die schwarz-rote Bundesregierung in der Bevölkerung auf massive Kritik. Laut einer Forsa-Umfrage sind lediglich 11 Prozent der Bundesbürger mit der Arbeit der Koalition zufrieden, während 87 Prozent unzufrieden sind.

Im Vergleich zum Juli 2025 ist die Zustimmung damit deutlich eingebrochen - damals lag sie noch bei 38 Prozent. Besonders schwach fällt die Bewertung in zentralen Politikfeldern aus: Rund 80 bis 90 Prozent der Befragten zeigen sich unzufrieden mit Maßnahmen zur Infrastruktur, zur Begrenzung der Preissteigerungen, zur Reform der sozialen Sicherungssysteme sowie zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage.

Etwas besser schneidet die Regierung lediglich beim Thema Begrenzung illegaler Zuwanderung ab, wo 32 Prozent zufrieden sind - allerdings überwiegt auch hier mit 60 Prozent die Kritik deutlich.

Zugleich ist die Bevölkerung gespalten in der Frage, ob das Regieren angesichts aktueller Krisen schwieriger geworden ist: 45 Prozent sehen erschwerte Bedingungen, 48 Prozent nicht. Eine klare Mehrheit von 76 Prozent weist zudem die Einschätzung zurück, die Bürger hätten überhöhte Erwartungen an die Regierung.

Die Umfrage wurde von Forsa im Auftrag von RTL/ntv durchgeführt. Datenbasis: 1.002 Befragte. Erhebungszeitraum: 30. April und 4. Mai 2026.