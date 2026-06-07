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    Ein Toter und mehrere Verletzte bei Anschlag in Israel » Nachrichten

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    Israelische Soldatin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Israelische Soldatin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Ein Terroranschlag im israelischen Sharon-Gebiet hat am Sonntagmorgen ein Todesopfer gefordert und mindestens fünf weitere Menschen verletzt.

    Die israelische Polizei teilte mit, dass auch der Täter, ein arabischer Israeli, getötet worden sei. Zunächst hatte das Militär noch von einem zweiten Täter gesprochen, es handelte sich aber offenbar doch um einen Einzeltäter. Dieser hatte am Morgen in der Region in Zentralisrael an mindestens drei verschiedenen Tatorten mit einer automatischen Waffe das Feuer eröffnet.

    Die Polizei fand das Fahrzeug des Angreifers mit israelischem Kennzeichen sowie die Tatwaffe. Sicherheitskräfte durchsuchten die Umgebung und verhängten eine umfassende Abriegelung palästinensischer Dörfer in der Nähe. Ein 35-jähriger Mann wurde am Tatort für tot erklärt, zwei Personen erlitten schwere und drei weitere moderate Verletzungen. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

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