Braunschweig (dts Nachrichtenagentur) - Der kriselnde Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Cheftrainer Heiner Backhaus mit sofortiger Wirkung freigestellt. Auch Co-Trainer Julius Schell sei von seinen Aufgaben entbunden worden, teilte der Verein am Dienstag mit.

"Wir haben die Entwicklung und Leistung der Mannschaft in den vergangenen Wochen stetig beobachtet und analysiert", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. "Nach vielen Gesprächen - sowohl mit dem Trainerteam als auch mit Heiner persönlich - fehlt uns die Überzeugung, den eingeschlagenen Weg in dieser personellen Konstellation erfolgreich fortzusetzen." Diese Entscheidung habe man nicht aufgrund eines einzelnen Spiels getroffen, sondern wegen der zuletzt ausbleibenden Weiterentwicklung der Mannschaft, fügte Kessel hinzu.

Zur Nachfolge von Backhaus machte der Verein, der derzeit auf dem 15. Tabellenplatz der 2. Bundesliga steht, zunächst keine Angaben. Man werde "zeitnah" darüber informieren, hieß es.