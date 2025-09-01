Eintracht Frankfurt verleiht Dina Ebimbe nach Frankreich

Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) – Eintracht Frankfurt hat Mittelfeldspieler Junior Dina Ebimbe bis Saisonende an den französischen Erstligisten Stade Brest ausgeliehen. Der Bundesligist teilte am Montag mit, dass der 24-Jährige mit sofortiger Wirkung nach Frankreich wechselt.

Dina Ebimbe war im August 2022 zunächst leihweise von Paris Saint-Germain nach Frankfurt gekommen und wurde ein Jahr später fest verpflichtet. Insgesamt bestritt der Franzose 85 Pflichtspiele für die Eintracht, in denen er 15 Tore erzielte und acht Vorlagen gab.

Der Spieler besitzt bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Stade Brest verfügt über eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler, die nach der Leihe gezogen werden kann.