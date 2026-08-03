Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juni 2026 gegenüber Mai 2026 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 1,1 Prozent und nominal (nicht preisbereinigt) um 1,2 Prozent gesunken.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2025 sank der Umsatz real um 0,2 Prozent, nominal stieg er um 1,2 Prozent. Im Mai 2026 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber April 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Anstieg von real 1,2 Prozent (vorläufiger Wert: +1,1 Prozent) und nominal von 1,0 Prozent (vorläufiger Wert: +1,0 Prozent). Im gesamten 1. Halbjahr 2026 erzielte der Einzelhandel nach vorläufigen Ergebnissen real 0,7 Prozent und nominal 2,2 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahreszeitraum.

Auffällig war im Juni 2026 erneut die Entwicklung der Umsätze der Tankstellen infolge des Kriegs im Nahen Osten und der politischen Gegenmaßnahmen in Deutschland (Tankrabatt vom 1. Juni bis 30. Juni 2026): Kalender- und saisonbereinigt stiegen die Umsätze real um 2,1 Prozent und sanken nominal 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2025 verzeichneten die realen Umsätze einen Rückgang von 2,1 Prozent, wohingegen die nominalen Umsätze um 7,2 Prozent anstiegen. Zu beachten ist, dass im Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im Juni 2026 gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um 1,4 Prozent und nominal um 1,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2025 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen realen Rückgang von 0,6 Prozent und nominalen Anstieg von 0,1 Prozent.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Juni 2026 gegenüber dem Vormonat sowohl real als auch nominal um 1,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2025 verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von real 0,2 Prozent und nominal von 1,7 Prozent.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Juni 2026 gegenüber dem Vormonat ein Umsatzplus von real 0,4 Prozent und nominal von 0,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2025 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 4,9 Prozent und nominal um 6,3 Prozent, so die Statistiker.