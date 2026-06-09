Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Beim Bundestags-Planspiel "Jugend und Parlament" ist es zu einem Eklat gekommen. Wie ein Pressesprecher des Bundestags der "Rheinischen Post" bestätigte, hat ein Teilnehmer des Planspiels "das White-Power-Zeichen gezeigt". Der betroffene Jugendliche sei daraufhin am Dienstagmorgen vom Planspiel ausgeschlossen worden.

Das sogenannte White-Power-Handzeichen wird in rechtsextremen Kreisen genutzt, um eine vermeintliche Überlegenheit weißer Menschen auszudrücken. Die Fingerhaltung soll dabei für W und P stehen.

Mehr als 250 junge Erwachsene aus ganz Deutschland waren laut Bundestag vom 6. bis 9. Juni nach Berlin gekommen, um parlamentarische Entscheidungsprozesse realitätsnah erleben zu können.