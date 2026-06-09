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    Eklat bei Bundestags-Planspiel: White-Power-Zeichen gezeigt » Nachrichten

    News Redaktion
    Deutscher Bundestag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Deutscher Bundestag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Beim Bundestags-Planspiel "Jugend und Parlament" ist es zu einem Eklat gekommen. Wie ein Pressesprecher des Bundestags der "Rheinischen Post" bestätigte, hat ein Teilnehmer des Planspiels "das White-Power-Zeichen gezeigt". Der betroffene Jugendliche sei daraufhin am Dienstagmorgen vom Planspiel ausgeschlossen worden.

    Das sogenannte White-Power-Handzeichen wird in rechtsextremen Kreisen genutzt, um eine vermeintliche Überlegenheit weißer Menschen auszudrücken. Die Fingerhaltung soll dabei für W und P stehen.

    Mehr als 250 junge Erwachsene aus ganz Deutschland waren laut Bundestag vom 6. bis 9. Juni nach Berlin gekommen, um parlamentarische Entscheidungsprozesse realitätsnah erleben zu können.

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