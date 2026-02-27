Nyon (dts Nachrichtenagentur) - Der VfB Stuttgart trifft im Achtelfinale der Europa League auf den FC Porto - der SC Freiburg duelliert sich mit dem KRC Genk.

Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Der VfB hatte sich in den Play-offs ohne größere Probleme gegen Celtic Glasgow durchgesetzt. Die Freiburger hatten sich durch ihre gute Ligaphase direkt für das Achtelfinale qualifiziert.

Die weiteren Paarungen: Lille - Aston Villa, FC Bologna - AS Rom, Panathinaikos - Real Betis Sevilla, Ferencvaros Budapest - Sporting Braga, Celta Vigo - Olympique Lyon und Nottingham Forest - FC Midtjylland.