    EL: Stuttgart und Freiburg treffen auf Porto und Genk » Nachrichten

    News Redaktion
    Stuttgart-Spieler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Stuttgart-Spieler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Nyon (dts Nachrichtenagentur) - Der VfB Stuttgart trifft im Achtelfinale der Europa League auf den FC Porto - der SC Freiburg duelliert sich mit dem KRC Genk.

    Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Der VfB hatte sich in den Play-offs ohne größere Probleme gegen Celtic Glasgow durchgesetzt. Die Freiburger hatten sich durch ihre gute Ligaphase direkt für das Achtelfinale qualifiziert.

    Die weiteren Paarungen: Lille - Aston Villa, FC Bologna - AS Rom, Panathinaikos - Real Betis Sevilla, Ferencvaros Budapest - Sporting Braga, Celta Vigo - Olympique Lyon und Nottingham Forest - FC Midtjylland.

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

