Philadelphia (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat die Elfenbeinküste gegen Ecuador mit 1:0 gewonnen. Beide Mannschaften sind Mitglieder derselben WM-Gruppe E wie Deutschland.

Die Partie begann mit einem hohen Tempo und beide Mannschaften suchten früh den Weg nach vorne. Ecuador hatte dabei allerdings von Anfang an Pech, als sowohl Yeboah als auch Minda nur das Aluminium trafen. Auch Valencia vergab eine vielversprechende Möglichkeit, als er aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten traf.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel intensiv und ausgeglichen. Beide Teams hatten ihre Momente, doch die Defensivreihen standen lange Zeit sicher. Die Elfenbeinküste drehte allerdings spürbar auf, drängte in der Schlussphase auf den Führungstreffer - und wurde schließlich belohnt: Der als Joker im letzten Drittel eingewechselte Amad Diallo traf in der 90. Minute.

In WM-Gruppe E ist die Reihenfolge damit nun eindeutig: Deutschland auf Platz eins, gefolgt von Elfenbeinküste, Ecuador und Curacao.