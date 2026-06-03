Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will seine ursprünglich geplante 2,3-Milliarden-Euro-Investition zur Herstellung von Abnehmspritzen im rheinland-pfälzischen Alzey halbieren. Das sagte Konzernchef Dave Ricks dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe).

Der Konzern hat laut "Handelsblatt" bereits mehr als eine Milliarde Dollar investiert. Die Inbetriebnahme des Hightech-Werks ist mit reduzierter Kapazität weiterhin für 2027 geplant. 500 der geplanten 1.000 Stellen sollen entfallen. Die für Deutschland gestrichenen Investitionen dürften nun nach Pennsylvania in die USA gehen - oder an einen komplett neuen Standort, der erst gebaut werden müsste, sagte Ricks. "Europa ist nicht komplett vom Tisch, aber die USA ergeben am meisten Sinn."

Als Grund für die Entscheidung gilt das angekündigte Spargesetz von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU). "Deutschland wird bei der Unterstützung unserer Industrie auf den letzten Platz der europäischen Märkte fallen", sagte Ricks. Er schließe nicht aus, neue Medikamente künftig nicht mehr in Deutschland einzuführen. "Wenn die Bedingungen einen Marktstart in Deutschland nicht ermöglichen, werden wir sehr transparent machen, warum wir so entschieden haben."