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    Ende des Tankrabatts treibt Kraftstoffpreise in die Höhe » Nachrichten

    News Redaktion
    Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    München (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind seit Anfang Juli deutlich gestiegen.

    Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt derzeit 2,024 Euro, was einem Anstieg von 10,1 Cent im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Diesel verteuerte sich um 9,4 Cent auf 1,953 Euro je Liter. Der Tankrabatt endete am 1. Juli, wodurch die Energiesteuer um rund 17 Cent je Liter angehoben wurde, ein Teil davon war bereits in den letzten Junitagen eingepreist.

    Der ADAC kritisierte das aktuelle Preisniveau an den Tankstellen als ungerechtfertigt hoch. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent lag zuletzt bei etwa 75 US-Dollar, ähnlich wie vor dem Ausbruch des Irankriegs Ende Februar, als Super E10 noch 1,789 Euro je Liter kostete. Diesel ist ebenfalls um rund 20 Cent teurer, wobei die Importabhängigkeit aus dem Nahen Osten die Preisgestaltung beeinflusst.

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