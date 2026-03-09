Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg hat in der Nacht zu Montag das vorläufige amtliche Endergebnis der Landtagswahl verkündet. Bei den Sitzen gibt es demnach einen Patt: Grüne und CDU bekommen beide jeweils 56 Sitze, die SPD 10, die AfD 35.

Stärkste Kraft gemäß Zweitstimmenergebnis sind aber die Grünen mit 30,2 Prozent, dahinter folgt die CDU mit 29,7 Prozent und mit etwas Abstand die AfD mit 18,8 Prozent.

Gerade noch so in den Landtag schafft es die SPD mit 5,5 Prozent. Der FDP gelingt dies nicht mehr, sie scheitert in ihrem bisherigen Stammland mit 4,4 Prozent erstmals an der 5-Prozent-Hürde. Auf das gleiche Ergebnis kommt die Linke, sie verpasst damit den erhofften erstmaligen Einzug in den Landtag von Baden-Württemberg.

Unter den sonstigen kleineren Parteien, die allesamt nicht im Landtag vertreten sind, sind die Freien Wähler mit 1,9 Prozent am stärksten, gefolgt vom BSW mit 1,4 Prozent sowie Tierschutzpartei und Volt mit jeweils 0,9 Prozent. Noch kleiner: die Satire-Partei "Die Partei" mit 0,4 Prozent, "dieBasis" mit 0,3 Prozent, oder BündnisC, "Werteunion", ÖDP und PDR mit jeweils 0,2 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 69,6 Prozent.