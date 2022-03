Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Ökonomin Claudia Kemfert, Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), pocht angesichts der hohen Energiepreise auf ein Tempolimit in Deutschland. Das Entlastungspaket der Bundesregierung sei „besser als befürchtet“, aber „dennoch nicht ausreichend“, sagte sie im Deutschlandfunk. So sei die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe teuer und gehe auch in die falsche Richtung.

Es sei auch keine Garantie für wirklich in dieser Höhe sinkende Spritpreise, so Kemfert. Man wisse aus der Vergangenheit, dass die Konzerne ihre Margen erhöhen und man so dann Steuergeld teilweise „in die Taschen der Mineralölkonzerne“ gebe. „Das ist nicht wirklich optimal.“ Ein „wirklich gutes Mittel“, um auch Öl einzusparen, wäre stattdessen ein Tempolimit, so die Energieökonomin. „Das ist überfällig.“ Auch die Einführung eines autofreien Sonntags wäre „der Situation angemessen“ gewesen.