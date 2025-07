Engländerinnen holen EM-Titel gegen Spanien im Elfmeterschießen

Basel (dts Nachrichtenagentur) – England hat im Elfmeterschießen gegen Spanien die Frauen-Fußball-Europameisterschaft gewonnen.

Chloe Kelly verwandelte den entscheidenden Elfmeter für die Engländerinnen, nachdem Salma Paralluelo für Spanien den dritten Elfmeter in Folge verschossen hatte. Leah Williamson und Beth Mead konnten ihre Elfmeter ebenfalls nicht verwandeln, während Niamh Charles und Alex Greenwood für England trafen.

Das Spiel war von Beginn an hart umkämpft. Spanien ging in der regulären Spielzeit durch ein Tor von Mariona in Führung, doch Alessia Russo glich für England aus. In der Verlängerung hatten beide Mannschaften Chancen, den Siegtreffer zu erzielen, doch es blieb beim 1:1. Die Spanierinnen dominierten phasenweise das Spiel, konnten jedoch ihre Chancen nicht nutzen.

Im Elfmeterschießen zeigte die englische Torhüterin Hampton eine starke Leistung und hielt zwei Elfmeter. Die Spanierinnen, die in der regulären Spielzeit die bessere Mannschaft waren, mussten sich letztlich geschlagen geben. England verteidigte damit erfolgreich seinen Titel und feierte den zweiten EM-Sieg in Folge.