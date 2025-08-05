Entscheidung zur Spitzenkandidatur der CDU Sachsen-Anhalt erwartet

Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) – Die Entscheidung um die CDU-Spitzenkandidatur zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist offenbar gefallen.

Am Donnerstag um 14 Uhr soll in der Landesgeschäftsstelle in Magdeburg eine Pressekonferenz stattfinden, berichtet der Focus unter Berufung auf Parteikreise. Es solle bekannt gegeben werden, wie sich die CDU personell aufstellen will, hieß es.

Unklar ist bislang, ob Ministerpräsident Reiner Haseloff erneut antreten wird oder ob CDU-Landeschef Sven Schulze die Spitzenkandidatur übernimmt. Die Landtagswahl findet am 6. September 2026 statt.