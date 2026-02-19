Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Feuerwehreinsatz im Reichstagsgebäude wegen eines Gas-Alarms haben die Behörden Entwarnung gegeben. "Da keine Feststellung gemacht werden konnte, sind die Kollegen vor einer Viertelstunde wieder abgerückt", sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen der "Bild".

Demnach hatte der Alarm um 5:15 Uhr ausgelöst, weil in geringen Mengen Gas festgestellt wurde. 80 Einsatzkräfte und mehrere Feuerwehrfahrzeuge waren im Anschluss vor Ort, um die Situation zu prüfen. Kurz vor 8 Uhr kam schließlich die Entwarnung.

Der Grund für den Alarm blieb zunächst unklar. Laut Feuerwehr könnte möglicherweise ein hoch konzentriertes Reinigungsmittel verantwortlich gewesen sein.