Close Menu

    Entwarnung nach Feuerwehreinsatz im Reichstagsgebäude » Nachrichten

    News Redaktion
    Reichstagsgebäude am 19.02.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Reichstagsgebäude am 19.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Feuerwehreinsatz im Reichstagsgebäude wegen eines Gas-Alarms haben die Behörden Entwarnung gegeben. "Da keine Feststellung gemacht werden konnte, sind die Kollegen vor einer Viertelstunde wieder abgerückt", sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen der "Bild".

    Demnach hatte der Alarm um 5:15 Uhr ausgelöst, weil in geringen Mengen Gas festgestellt wurde. 80 Einsatzkräfte und mehrere Feuerwehrfahrzeuge waren im Anschluss vor Ort, um die Situation zu prüfen. Kurz vor 8 Uhr kam schließlich die Entwarnung.

    Der Grund für den Alarm blieb zunächst unklar. Laut Feuerwehr könnte möglicherweise ein hoch konzentriertes Reinigungsmittel verantwortlich gewesen sein.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar