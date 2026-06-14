Athen (dts Nachrichtenagentur) - In Süden Griechenlands hat sich am Sonntag ein leichtes Erdbeben ereignet. Geologen gaben zunächst Stärken von 5,2 bis 5,4 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.

Das Beben ereignete sich um 21:17 Uhr Ortszeit (20:17 Uhr deutscher Zeit), das Epizentrum lag knapp 10 Kilometer vor dem südwestlichen Ende der Peloponnes, nahe der Hafenstadt Methoni.

Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. Beben dieser Stärke können bei anfälligen Gebäuden ernste Schäden anrichten. Bei robusten Gebäuden gibt es aber in der Regel nur leichte oder gar keine Schäden.