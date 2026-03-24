Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wenige Tage vor Ostern gibt die Ernährungsindustrie Entwarnung bei der Lebensmittelversorgung.

"Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass es zu Engpässen bei einzelnen Lebensmitteln kommt", sagte der Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), Olivier Kölsch, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgaben). "Die Lager der Hersteller sind gut gefüllt." Selbst wenn der Irankrieg länger anhalte und Lieferketten beeinträchtige, ließen sich viele Rohstoffe aus dem Nahen Osten durch Importe aus anderen Regionen ersetzen.

Kölsch wies allerdings auch darauf hin, dass sich durch veränderte Handelswege und ein knapperes Angebot "die Einkaufspreise für zahlreiche Rohstoffe bereits erhöht" hätten. Gleichzeitig würden die Produktionskosten steigen, insbesondere durch höhere Energie- und Kraftstoffpreise. "Das belastet die Lebensmittel- und Getränkehersteller in Deutschland schon jetzt spürbar", erklärte Kölsch. "Ob und in welchem Umfang sich diese Mehrkosten künftig in den Preisen für Verbraucher niederschlagen, entscheidet letztlich der Lebensmittelhandel, nicht die Hersteller", sagte er.