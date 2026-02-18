Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Deutschen Bahn ist es am Mittwoch zu einer größeren IT-Störung gekommen. Möglich seien Auswirkungen auf Auskunfts- und Buchungssysteme, teilte der Konzern mit. Die IT-Experten des Unternehmens arbeiteten bereits an Ursachenanalyse und Entstörung, hieß es.

Bereits am Vortag hatte die Bahn eine IT-Störung gemeldet. Am Abend hieß es dann aber, dass die Auskunfts- und Buchungssysteme wieder "weitgehend stabil" liefen. Die weiteren Hintergründe der Störungen waren zunächst unklar.