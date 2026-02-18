Close Menu

    Erneut IT-Störung bei der Deutschen Bahn » Nachrichten

    News Redaktion
    Anzeigetafel bei der Deutschen Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Anzeigetafel bei der Deutschen Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Deutschen Bahn ist es am Mittwoch zu einer größeren IT-Störung gekommen. Möglich seien Auswirkungen auf Auskunfts- und Buchungssysteme, teilte der Konzern mit. Die IT-Experten des Unternehmens arbeiteten bereits an Ursachenanalyse und Entstörung, hieß es.

    Bereits am Vortag hatte die Bahn eine IT-Störung gemeldet. Am Abend hieß es dann aber, dass die Auskunfts- und Buchungssysteme wieder "weitgehend stabil" liefen. Die weiteren Hintergründe der Störungen waren zunächst unklar.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar