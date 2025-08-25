Close Menu
    Erneut mehrere Journalisten bei Luftangriffen in Gaza getötet

    Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Gaza (dts Nachrichtenagentur) – Bei israelischen Luftangriffen auf ein Krankenhaus im südlichen Gaza sind palästinensischen Angaben zufolge mehr als ein Dutzend Menschen getötet worden, darunter offenbar erneut mehrere Journalisten.

    Wie der US-Nachrichtensender CNN am Montag unter Berufung auf Angaben des Krankenhauses berichtet, handelte es sich bei den getöteten Journalisten um einen Kameramann von Al Jazeera, einen Medienschaffenden, der als Auftragnehmer für Reuters tätig war, sowie einen Reporter, der während des gesamten Krieges für die Associated Press und andere Medien gearbeitet hatte. Hinzu kommt ein freiberuflicher Journalist, der ebenfalls getötet wurde.

    Der erste Angriff traf am Montagmorgen den vierten Stock des Nasser Medical Complex, wie das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium mitteilte. Ein zweiter Angriff folgte kurze Zeit später. Die israelischen Streitkräfte haben sich bislang nicht zu dem Angriff geäußert.

